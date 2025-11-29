Tartıştığı arkadaşını öldüren kişi tutuklandı
29.11.2025 16:31
Trabzon'un Of ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla öldüren zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de dün sabah saatlerinde tartıştığı E.B'yi (27) tabancayla öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.