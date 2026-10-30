Taşkının yaşandığı Tersakan Çayı'na kamyon devrildi

Olay, Dalaman ilçesi Tersakan Çayı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşkının yaşandığı Tersakan Çayı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesi bozulan kamyon çaya devrildi.

Olayda, araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan şoför tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından devrilen kamyon, vinç marifetiyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.