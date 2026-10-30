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Taşkının yaşandığı Tersakan Çayı'na kamyon devrildi

30.10.2026 14:21

Taşkının yaşandığı Tersakan Çayı'na kamyon devrildi
IHA

Olayda hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İHA
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan ve geçtiğimiz gün taşkın yaşanan Tersakan Çayı'nda yapılan ıslah çalışmaları esnasında bir kamyon çaya devrildi,

Olay, Dalaman ilçesi Tersakan Çayı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşkının yaşandığı Tersakan Çayı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi. 

 

Yapılan çalışmalar esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesi bozulan kamyon çaya devrildi. 

 

Olayda, araç şoförü hafif şekilde yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan şoför tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. 

 

Bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından devrilen kamyon, vinç marifetiyle kaldırıldı.

 

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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