Tatil yapmak isterken hayatını kaybetti. 2 kişiye dava

Ankara'da yaşayan 59 yaşındaki Fahriye Başlı, geçen yıl 18 Ağustos’ta Antalya Konyaaltı'nda tekne turuna katılıp, Sıçan Adası açıklarında "scuba diving" olarak bilinen tüplü dalış ve su altı fotoğraf çekimi etkinliğine dahil oldu.

Fahriye Başlı, tek yıldızlı dalış eğitmeni Mehmet C. ve yanındaki 4 kişi ile birlikte yaklaşık 1,5- 2 metre derinlikteki kayalık alanda tüplü dalış gerçekleştirdi.

Dalış sırasında eğitmen Mehmet C., yüzme bilmeyen Fahriye Başlı'yı su altında kontrolsüz ve gözetimsiz bırakarak yukarı çıktı. Fahriye Başlı, su altında hareketsiz bulundu.

Tekneye çıkarılan Başlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve otopsi raporunda suda boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında eğitmen Mehmet C. ve teknenin işletme sahibi Sunay Y. tutuklandı. Sunay Y., daha sonra hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda tahliye edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mehmet C. ve Sunay Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İddianamede, Fahriye Başlı'nın yüzme bilmediği ve dalış tecrübesi bulunmadığını açıkça bildirdiği halde etkinliğe dahil edildiği belirtildi. Dalışın eğitmen eşliğinde gerçekleştirileceği ve yüzme bilinmesine gerek olmadığı belirtilerek etkinliğe katılımının sağlandığı belirtildi.

Başlı'nın su yüzeyine çıkmaması üzerine teknedeki aile bireylerinin görevlilere defalarca bildirimde bulunduğu, ancak tekne yetkililerinin “Diğer teknelerdedir, tuvalettedir” şeklindeki varsayımlarla hareket ettiği ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca etkin bir arama-kurtarma faaliyeti başlatmadığı yer aldı.

Şüphelilerin eyleminin, basit bir dikkatsizlik veya özen eksikliği ile açıklanamayacak nitelikte olduğu vurgulandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği uyarınca; dalıcı belgesi olmayan kişilere yaptırılan tanıtım dalışlarının bire bir gözetim altında yapılması ve su altında asla yalnız bırakılmaması kuralının açıkça ihlal edildiği kaydedildi.

SU ALTINDAKİ FOTOĞRAFI DOSYADA

Fahriye Başlı'nın ailesinin bilirkişi raporuna itiraz etmesi üzerine yeni bir bilirkişi raporu hazırlandığı ve Fahriye Başlı'ya kusur atfedilmiş olsa dahi dalış faaliyeti gibi yüksek risk içeren bir organizasyonda dalış planlaması, gözetimi ve emniyet tedbirlerinin alınmasından sorumlu olan şüphelilerin üzerindeki garantörlük yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı belirtildi.

Şüphelilerin meydana gelen ölüm neticesini öngörebilecek durumda oldukları, buna rağmen gerekli önlem ve müdahaleleri almaksızın dalış faaliyetine devam ettikleri vurgulandı.

Fahriye Başlı'nın, dalış sırasında su altında kayalara tutunup balıklara ekmek atarken çekilen son fotoğrafları da dava dosyasına delil olarak girdi.