Tatilcilerin SUP keyfi ekipleri alarma geçirdi
18.08.2026 09:37
DHA
Kurtarılan iki kişinin sağlık durumu iyi.
Saros Körfezi'nde kürek sörfü (SUP) yaparken açığa sürüklenen iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Saros Körfezi'nde kürek sörfü (SUP) yapan iki kişi açığa sürüklendi.
Edirne'nin Enez ilçesi sahili önlerinde kürek sörfü tahtasıyla açığa sürüklenen biri çocuk iki kişiyi görenler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Enez Sahil Güvelik Komutanlığı ekipleri, iki tatilciyi kurtararak bota aldı.
Sağlık durumları iyi olan iki kişi, ekipler tarafından Yayla Limanı’na getirilip, kıyıya çıkarıldı.