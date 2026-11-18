Tatvan'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. 10 kişi yaralandı
18.11.2026 11:19
TIR'ın dorsesinde bulunan ve sabun yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı malzeme yola saçıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, Tatvan-Van D-300 kara yolu Koyluca köyü mevkisinde meydana geldi. İran plakalı Rasoul Abbasifard (42) yönetimindeki TIR, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Polat (42) yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otobüsteki 10 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, çarpışmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan ve sabun yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı malzeme yola saçıldı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.