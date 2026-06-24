Tavuk pilav zehirledi. 114 kişi hastanelik oldu

Kütahya 'da Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk , pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan kontrollerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 96'sı öğrenci ve 18'i de yetişkin olmak üzere toplam 114 ulaştığı öğrenildi.

Tedavi altına alınan öğrencilerden 113'i taburcu edilirken bir kişinin ise hastanelerde müşahede altında tutulduğu ve kontrollerinin sürdüğü bildirildi.