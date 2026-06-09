TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kimsenin Meclis'i miting alanına dönüştürme hakkı yok

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de peş peşe gelişmeler yaşanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa döndüğü, Özgür Özel'in de Grup Başkanlığı'na seçildiği partide son tartışma konusu, bugün Meclis 'te düzenlenecek grup toplantısına kimin başkanlık edeceği oldu.

Hem Kılıçdaroğlu hem Özel kürsüde konuşacak ismin kendisi olduğunu söyledi. Kulislerde saat 13.30 ve sonrası için pek çok senaryo gündeme geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM ) Başkanı Numan Kurtulmuş , CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve kendi tutumlarına açıklık getirdi.

Nefes gazetesine konuşan Kurtulmuş, CHP Genel Merkezi'nin 24 Mayıs'ta polis tarafından tahliye edilmesiyle ilgili "O görüntülerin ortaya çıkması sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermedi, bütün Türkiye'ye zarar verdi." dedi, ardından şunları dile getirdi:

"Siyaset, “Ben bu karara uymuyorum, bu mahkeme kararını kabul etmiyorum, benimsemiyorum” deme hakkı veriyor siyasetçiye ama mahkeme kararlarının sonuçlarına fiziken direnme hakkını vermiyor. Ben de benzer bir durum yaşadım. Genel başkan olduğum partiye bir çağrı heyeti atandı, sadece kendi görüşlerimi ifade ederek oradan ayrıldım. Siyaset biraz daha uzun dönemli bir iş. Partinin kurumsal kimliğini arkadaşların koruması lazım. Kaç kişi ne tarafta kaldı, bunun hiçbir önemi yok.

Eğer Millet Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu kavgaları görürse ve 'Bunlar da kavgadan başka bir şey yapamıyorlar.' noktasına gelirlerse bunun her tarafa büyük zarar vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla aralarındaki yorum farklılıklarına asla müdahale etmem."

CHP'DE GRUP TOPLANTISI KRİZİ

Kurtulmuş, “Her iki grubun da Meclisi miting alanına çevirmek gibi bir eğilimi var. Taraftarlarını meclis bahçesinde toplama çalışması var. O yönde bir şey tartışma var. Kemal Bey grup salonunda toplantı yaparsa, Özgür Özel de bahçede yapacak şeklinde.” sorusu üzerine de şunları söyledi:

“Ona müsaade edilmez. Siyasetin bir usulü, erkanı var, adabı var . Mecliste herhangi bir grubun toplantı yapabilmesi için grup salonunun tahsis edilmesi lazım. Bazı destek hizmetlerinin verilmesi, TBMM TV'den yayınların yapılması gibi çalışmalar Meclis Başkanlığının uhdesinde olan konular. Buralarda atılacak adımlarda en ufak bir tereddüt göstermeyiz ancak hiç kimsenin hangi gerekçeyle olursa olsun Meclis’i bir miting alanına dönüştürme hakkı yoktur.”