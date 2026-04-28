Tefecilerin evinden servet çıktı

Tefecilerin evinden yaklaşık 30 milyon TL'lik ziynet eşyası, 3 milyon TL ve 665 Euro nakit para, 422 senet ve 5 çek çıktı.

Konya'da emlakçı ve oto galerici görünümü altında tefecilik yaptığı tespit edilen kişiler gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 33 milyon TL olan ziynet eşyası ve nakit para ile çok sayıda senet ele geçirildi.