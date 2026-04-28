Tefecilerin evinden servet çıktı
28.04.2026 13:30
Son Güncelleme: 28.04.2026 13:34
Konya'da emlakçı ve oto galerici görünümü altında tefecilik yaptığı tespit edilen kişiler gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 33 milyon TL olan ziynet eşyası ve nakit para ile çok sayıda senet ele geçirildi.
Konya'da kent merkezinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi.
Baskınlar sonucu dört şüpheli gözaltına alındı, ikametlerindeki yaklaşık 30 milyon TL'lik ziynet eşyası, 3 milyon TL ve 665 euro nakit para, 422 senet ve 5 çek, 384 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.