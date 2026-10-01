Tefecilik operasyonunda 71,5 milyon liralık malvarlığına el konuldu
01.10.2026 10:05
Tefecilik operasyonunda 3 tutuklama.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasına yönelik operasyonda 71,5 milyon liralık malvarlığına el konuldu, 3 şüpheli tutuklandı.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde tefecilik ve suçtan kaynaklanan geliri aklama suçlarına yönelik operasyonda 71,5 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen takip ve çalışmaların ardından savcılık koordinesinde 4 şüphelinin yakalanması için 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 3 çek, 22 senet, 4 sözleşme belgesi ve 1 banka dekontu ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında toplam değeri 71,5 milyon lirayı bulan 18 taşınmaz, 3 araç ve 12 banka hesabına el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.