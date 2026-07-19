Tekel bayisi dualarla açıldı, imam açıklama yaptı: "Neresi olduğunu bilmiyordum"

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde bir tekel bayisi dualarla açıldı. Bir kurbanın da kesildiği açılış, sosyal medyada gündem oldu.

Videonun sosyal medyada hızla yayılması üzerine açılışta dua eden imam bir açıklama yaptı.

Diyanet-Sen Çerkezköy eski Şube Başkanı imam İlhan İlke, "Açılışa neresi olduğunu bilmeden gittim." dedi.

“TEKEL BAYİSİ OLDUĞUNU DAHA SONRA ANLADIM”

İmam İlke, "Tekel bayisi olduğunu daha sonra anladım. 'Burada içki satılıyor mu?' diye sordum. Tabelayı gördüğün gibi hemen oradan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ BİR ŞEY YOK”

İş yeri sahibi Hayrettin Çetinkaya ise "Biz, iş yerimizin bereketli olması için böyle bir açılış yapmak istedik." dedi.

“Açılışımız dualarla yapıldı. Kurdele kesiminin ardından dua edilecekti ama hoca çıkmış. Hocanın dua ile açılış yapması hoşuma gitti.” diyen Çetinkaya, yanlış bir şey olmadığını söyledi.