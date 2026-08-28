50 yaşındaki işçi, inşaatın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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