50 yaşındaki işçi, inşaatın 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti
28.08.2026 16:29
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Ziya Kocabay hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkisindeki bir inşaatta meydana geldi.
50 yaşındaki Ziya Kocabay, çalıştığı inşaatın 6'ncı katından dengesini kaybederek düştü.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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