Banka görevlisinin dikkati dolandırıcılığı önledi. 2 kişiye gözaltı

Çerkezköy'de yaşayan emekli memur H.E.'yi telefonla arayarak, kendisini "polis" olarak tanıtan dolandırıcı, paranın uluslararası terör örgütünün eline geçeceği yalanıyla kandırdığı yaşlı adamın parasını istedi. Bunun üzerine bankaya giden H.E., hesabındaki 7 bin doları çekmek istediğini söyledi.

Bu sırada mağdurla telefon görüşmesini sürdüren şüpheli, “Doları, döviz bürosu ya da kuyumcuya gidip liraya çevir. Sonra kurye gelip senden alacak” talimatlarını verdi.

POLİS MAĞDURU TAKİBE ALDI

H.E.'nin yaptığı telefon görüşmesinden şüphelenen banka görevlisi, durumu polise bildirdi. Bankaya gelen polis, H.E.'yi evine kadar takibe aldı.

Bir süre sonra motosikletle bozdurulan parayı almaya gelen kurye S.E., polis tarafından yakalandı.

S.E., siparişi Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin işletmecisi F.Ç.'den aldığını söylemesi üzerine F.Ç. de gözaltına alındı.

2 GÖZALTI, 1 FİRARİ ARANIYOR

Yapılan incelemede, gözaltına alınan S.E. ve F.Ç.'nin, dolandırılmak istenen H.E.'yi arayan M.B. ile telefonla sık sık görüştüğü ve üzerlerindeki IBAN numarasının da bu kişiye ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. ve F.Ç., adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da yaşadığını belirlenen M.B.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.