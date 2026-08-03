Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü. Şoför sağ kurtuldu
03.08.2026 16:20
Tekirdağ'da bir otomobil sinyalizasyon direğine çarparak ikiye bölündü.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak ikiye bölündü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çerkezköy'den Vize yönüne giden Mustafa A.'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sinyalizasyon direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.
İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Mustafa A.'nın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.
Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil, çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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