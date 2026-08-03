Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü. Şoför sağ kurtuldu

İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü Mustafa A.'nın kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi.

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