Tartıştığı kişiler tarafından darbedildi

H.A., yaralanırken, kavga ettiği kişiler kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan H.A., tedavi altına alındı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Kantarcı Sokak üzerindeki restoranın önünde meydana geldi. Restorandan çıkan H.A., tartıştığı henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darbedildi.

