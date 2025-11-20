Tekirdağ emniyeti sahada: Narkorehber bilgilendirmesi

Tekirdağ Emniyeti olarak sahada olmayı sürdüren ekipler, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir'in katılımıyla Melahat Kozar İlkokulunda düzenlenen buluşmada Narkorehber ve Toplum Destekli Polislik faaliyetlerini anlattı.

Programda NARVAS projesi tanıtıldı, iletişim kanalları ile ekiplerin çalışma düzenine ilişkin detaylı bilgiler velilerle paylaşıldı. Çorlu özelinde çocukların korunmasına yönelik yapılan çalışmalar aktarılırken, velilere huzurlu bir gelecek için dikkat edilmesi gereken konular üzerinde duruldu.

Annelerle gerçekleştirilen toplantı sırasında okul bahçesinde bulunan çocuklar ise Siberay Timi ve dalgıç polisi personeli ile tanışarak etkinliklere katıldı.

Emniyet müdürlüğü yetkilileri, programa katılım gösteren Çorlu'nun özverili annelerine teşekkür ederek Tekirdağ'ın huzuru ve çocukların korunmasına yönelik buluşmaların devam edeceğini ifade etti.