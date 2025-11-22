1 milyon lira değerinde kablo hırsızlığı: 4 tutuklama

22.11.2025 11:33

1 milyon lira değerinde kablo hırsızlığı: 4 tutuklama
IHA

DHA

Tekirdağ'da fabrika bahçesinden çalınan yaklaşık değeri 1 milyon lira değerindeki bakır enerji kablosu hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika bahçesinden bakır enerji kablolarının çalınmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı.

 

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerin ardından 4 kişi tutuklandı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

MURATLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MURATLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.