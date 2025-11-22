1 milyon lira değerinde kablo hırsızlığı: 4 tutuklama
22.11.2025 11:33
DHA
Tekirdağ'da fabrika bahçesinden çalınan yaklaşık değeri 1 milyon lira değerindeki bakır enerji kablosu hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde fabrika bahçesinden bakır enerji kablolarının çalınmasının ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalar başlattı.
Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda 5 kişi gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerin ardından 4 kişi tutuklandı.
YASAL UYARI
MURATLI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MURATLI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.