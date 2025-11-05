Topladıkları mantar acillik etti
05.11.2025 12:43
Anadolu Ajansı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 5 kişi, mantardan zehirlendi.
İlçede yaşayan 5 kişi, doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetleriyle Muratlı Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.
