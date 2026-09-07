Tekirdağ Saray'da denize girmek yasaklandı
07.09.2026 11:45
Ekipler, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyaracak.
Tekirdağ’ın Karadeniz’e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize girmek yasaklandı.
Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla ilçe genelindeki plajlarda denize girişlere ara verildi.
Yetkililer, yasağın bugün için geçerli olduğunu belirterek vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.
Denize giriş yasağı kapsamında jandarma ekiplerinin sahil ve plajlarda denetimlerini sürdüreceği bildirildi. Ekipler, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyaracak.
YASAL UYARI
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