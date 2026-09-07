Tekirdağ Saray'da denize girmek yasaklandı

Yetkililer, yasağın bugün için geçerli olduğunu belirterek vatandaşlardan alınan karara uymalarını istedi.

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