Tekirdağ’ın Saray ilçesinde denize giriş yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları ve deniz kıyılarında dikkatli olmaları istendi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Saray ilçesi sınırları içerisinde 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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