Tekirdağ’ın Saray ilçesinde denize giriş yasaklandı
31.08.2026 14:12
Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle Saray ilçesinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Saray ilçesi sınırları içerisinde 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların yasağa uymaları ve deniz kıyılarında dikkatli olmaları istendi.
YASAL UYARI
SARAY Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SARAY Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.