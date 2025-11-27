Tekirdağ'da lodos fırtınası balıkçıların faaliyetlerini durdurdu
27.11.2025 15:01
İHA
Tekirdağ Süleymanpaşa’da üç gündür etkili olan lodos nedeniyle balıkçı tekneleri limana çekildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Marmara denizi üzerinde üç gündür etkisini sürdüren şiddetli lodos fırtınası balıkçıların faaliyetlerini durdurdu.
Çok sayıda balıkçı teknesi limana sığınırken, teknelerini limana çeken balıkçılar bakım, onarım ve tadilat işleriyle meşgul oldu.
Lodos sebebiyle Süleymanpaşa sahilinde büyük tonajlı yük gemileri de açıkta demirlemek zorunda kaldı. Fırtınayla birlikte yükselen dalgaların arasında çok sayıda martı adeta balık yakalama yarışına girerek dikkat çekti.
