2 şehit tek dua: ''Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin''

Köyün girişinde Birhan Er’in fotoğrafının altında yer alan "Vatan diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin. Vatan sağ olsun" ifadeleri duygusal anlara neden oluyor.

Köy halkı, her iki şehidi de dualarla andı. Mevlidin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu, şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.