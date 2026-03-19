3 yıldır aranan firari Çorlu'da yakalandı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından nitelikli aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir operasyon yapıldı. Çorlu 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin arama kararı doğrltusunda Ergene ve Çorlu ilçelerinde şüpheli olduğu belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇORLU'DA YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde, “hırsızlık”, “dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 17 ayrı dosyadan hakkında 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 yıldır aranan N.C. isimli kişi, Çorlu'daki adresinde yakalandı.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.