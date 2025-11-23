300 motosikletliden şehit ailesine anlamlı ziyaret

Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlker Aykut’un ailesini ziyaret eden 300 motosikletli, taziyede bulundu.

Konvoyun güvenli bir şekilde ilerlemesi için jandarma ve polis ekipleri gerekli trafik ve güvenlik tedbirleri aldı.

