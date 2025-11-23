300 motosikletliden şehit ailesine anlamlı ziyaret
23.11.2025 15:23
İHA
Gürcistan'da meydana gelen uçak kazasında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlker Aykut’un ailesini ziyaret eden 300 motosikletli, taziyede bulundu.
Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 300 motosikletli, program doğrultusunda Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Kırkkepenekli Mahallesi’ndeki şehit İlker Aykut’un ailesine taziyede bulundu.
Taziyede şehidin ruhuna dualar okundu.
Konvoyun güvenli bir şekilde ilerlemesi için jandarma ve polis ekipleri gerekli trafik ve güvenlik tedbirleri aldı.
