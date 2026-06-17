500 metre arayla 6 araçlık iki zincirleme kaza

Kazaların ardından Ergene istikametinde uzun kuyruklar oluşurken Kurtuluş Caddesi ve Erdal İnönü Caddesi'nde de trafik yoğunluğu oluştu.

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