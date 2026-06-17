500 metre arayla 6 araçlık iki zincirleme kaza
17.06.2026 15:50
6 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazada yaralanan olmadı.
Tekirdağ'da 500 metre arayla iki ayrı noktada 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çorlu'da sabah saatlerinde Çevre Yolu Kemalettin Mahallesi TOKİ bağlantısı mevkiinde, 500 metre arayla iki ayrı noktada 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazalarda yaralanan olmazken 6 otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Kazaların ardından Ergene istikametinde uzun kuyruklar oluşurken Kurtuluş Caddesi ve Erdal İnönü Caddesi'nde de trafik yoğunluğu oluştu.
Trafik ekiplerince araçların kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra trafik normal seyrine döndü.
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