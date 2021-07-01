7 kişinin öldüğü sahte içkiden zehirlenen 14 kişinin tedavisi sürüyor

Tekirdağ Haberleri DHA 01.07.2021 - 15:06
Tekirdağ Haberleri - DHA,
Çorlu'da, perşembe gününden itibaren satın aldıkları sahte içkiden içen 28 kişi zehirlendi.
Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ile Turan Vardı yaşamını yitirdi.
7 kişi tedavilerinin ardından taburcu olurken, 7'si entübe 14 kişinin tedavisi ise Çorlu Devlet Hastanesi'nde sürüyor.
6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, tutuklandı.
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