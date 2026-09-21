75 yaşındaki eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi, oğlunu arayarak haber verdi

Tekirdağ’da 80 yaşındaki bir adam, eşini bıçaklayarak öldürdükten saatler sonra oğlunu arayıp kendisini polise teslim etmesini istedi.

Ünlü’nün cenazesi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Mehmet Ünlü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Fadime Ünlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Saat 06.00 sıralarında oğlunu telefonla arayan Ünlü, eşini öldürdüğünü söyleyerek eve gelmesini ve kendisini polise teslim etmesini istedi.

İddiaya göre Mehmet Ünlü, saat 00.00 sıralarında yaşanan olayın ardından sabaha kadar eşinin başında bekledi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi’ndeki bir binada meydana geldi. Gece saatlerinde Mehmet Ünlü ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ünlü, eşini karnından bıçakladı. Fadime Ünlü hayatını kaybetti.

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