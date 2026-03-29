Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Saray ilçesi Pazarcık Mahallesi Ayvacık Caddesi üzerinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası, mahallede korku dolu anlara sahne oldu.

İddiaya göre, sürücü E.D. (17), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü E.D. ile yanında yolcu olarak bulunan C.Y. (17) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan ehliyetsiz sürücünün alkollü de olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.