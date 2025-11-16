Alüminyum fabrikasında iş kazası

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde alüminyum fabrikasında bir işçinin bacağı ve kalçası makineye sıkıştı.

Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ergene'de faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasında Tahsin M. adlı çalışan makineye bacağının ve kalçasının sıkışması sonucu yaralandı.

