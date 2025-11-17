Balıkçılara lodos engeli
17.11.2025 12:38
Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle Tekirdağlı balıkçılar, ava çıkamadı.
Marmara Denizi'nde lodos etkili oluyor.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların lodos nedeniyle denize açılamadığını söyledi.
Balıkçıların limanda tekne ve ağ bakımı yaptığını ifade eden Pehlivanoğlu, rüzgarın etkisini kaybetmesiyle balıkçıların nasibini aramaya devam edeceğini belirtti.
Lodosun yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.
