Bayramlık baklavalar zehire dönüşecekti! Gişelerde yakalandılar
11.03.2026 11:54
Ele geçirilen iki ton Antep fıstığı imha edildi
Tekirdağ'da durdurulan bir araçta iki ton kabuksuz ve kıyılmış Antep fıstığı ele geçirildi. Antep fıstıklarının aflatoksin değerlerinin tüketime uygun olmadığı belirlendi. Aflatoksin en güçlü doğal kanserojenlerden biri olarak biliniyor.
Tekirdağ'da durdurulan araçtaki yaklaşık iki ton kabuksuz kıyılmış Antep fıstığı gıda güvenliğine uygunsuz olduğu gerekçesiyle imha edildi.
Tekirdağ Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Çorlu Gişeleri'nde denetim gerçekleştirdi.
Bu kapsamda durdurulan 80 AEB 061 plakalı panelvan araç içerisinde ambalaj bilgileri, faturası ve irsaliyesi bulunmayan yaklaşık iki ton kabuksuz kıyılmış, baklava yapımına hazır antepfıstığı ürünü tespit edildi.
ANALİZ İÇİN LABORATUVARA GÖTÜRÜLDÜ
Herhangi bir tanımlama işareti bulunmayan ürünler güvenilir olmayan gıda olarak değerlendirilirken, ilgili kanun kapsamında ürünlere el konuldu.
Ürünler analiz için Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilirken olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
ALFATOKSİN DEĞERLERİ YÜKSEK ÇIKTI
Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizlerde ürünlerde aflatoksin B1 ve total aflatoksin değerlerinin Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği'ne uygun olmadığı belirlendi.
En güçlü doğal kanserojen biri olarak bilinen aflatoksin özellikle fındık ve Antep fıstığı gibi kabuklu yemişlerde görülüyor.
