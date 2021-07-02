Çiftlikte silahlı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle bacaklarından yaraladı.



Fatih Mahallesi Plevne Caddesi Ambardere mevkisindeki bir hayvan çiftliğinde aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Ethem K. ile amcasının oğlu Rıdvan K. arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ethem K, pompalı tüfekle Rıdvan K'ye ateş etti.



Rıdvan K. 2 bacağından yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çiftlik çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Sağlık ekipleri çiftliği ararken, yaralı, o sırada çiftlikte bulunan ve ehliyeti olmayan 18 yaşındaki F.K. tarafından otomobille hastaneye götürülmek istendi.



F.K'nin kullandığı 35 KD 682 plakalı otomobil, çiftlikten yaklaşık 500 metre mesafede ana yola çıktıktan bir süre sonra devrildi.



O sırada bölgede çiftliği arayan sağlık ekipleri, kazayı fark edince Rıdvan K'yi alarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.



Kazayı yara almadan atlatan F.K. ise polis merkezine götürüldü.



Hayvan çiftliğinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli Ethem K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

