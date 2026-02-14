Çorlu'da 4 araçlık zincirleme trafik kazası
14.02.2026 08:58
Tekirdağ'da 4 araç birbirine girdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı saat 03.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Hastane ışıklar mevkiinde meydana geldi.
Salih Omurtak Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç ile ara yoldan gelen bir otomobil çarpıştı.
Kaza sonrası savrulan hafif ticari araç park halindeki araçlara çarptı. 4 aracın karıştığı kazada bir kişi hafif yaralandı.
YASAL UYARI
TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.