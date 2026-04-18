Direksiyonda kalp krizi geçirip şarampole yuvarlanan sürücü öldü
18.04.2026 16:26
Tekirdağ'da direksiyon başında kalp krizi geçirip kullandığı otomobili şarampole düşen sürücü, hayatını kaybetti.
Çorlu'da yaşayan Serdar Çelik, kullandığı 34 MFD 067 plakalı otomobille Hatipler Mahallesi Salih Omurtak Caddesi’nde seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Çelik'in kullandığı otomobil Çırak Bayırı mevkisinde yoldan çıkarak şarampole düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin otomobilden çıkardığı Çelik'in yapılan incelemesinde hayatını kaybettiği belirtildi.
Sağlık ekipleri ilk değerlendirmesinde Çelik'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtti. Serdar Çelik'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
