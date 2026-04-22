Dur ihtarına uymayan sürücüye trafik cezası kesildi

Olay, Çorlu ilçesinde yaşandı.

Trafik Büro Amirliği, Erdal İnönü caddesi üzerinde seyreden bir otomobile durması üzerine işarette bulundu.

Aracın durmaması üzerine trafik ekibi aracı takibe aldı.

Araç, birkaç dakika sonra aynı cadde üzerindeki bir sitenin otoparkında yakalandı.

Trafik polisleri yaptıkları kontrolde söz konusu aracın sürücüsünün alkollü olduğunu tespit etti.

Yapılan kontrollerin ardından aracının bağlanacağını öğrenen sürücü O.C., “Ağabey ehliyetimi alın ama arabayı men etmeyin. Bak benim ehliyetimi alın ama ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

Sürücünün itirazları cezaya engel olmadı ve yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, otomobil ise yediemin otoparkına konuldu.