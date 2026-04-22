Dur ihtarına uymayan sürücüye trafik cezası kesildi
22.04.2026 10:19
Tekirdağ'da alkollü olduğu tespit edilen sürücü, polisin dur ihtarına uymadı. Bir süre sonra yakalanan sürücüye ceza kesilirken aracı yediemin otoparkına konuldu.
Olay, Çorlu ilçesinde yaşandı.
Trafik Büro Amirliği, Erdal İnönü caddesi üzerinde seyreden bir otomobile durması üzerine işarette bulundu.
Aracın durmaması üzerine trafik ekibi aracı takibe aldı.
Araç, birkaç dakika sonra aynı cadde üzerindeki bir sitenin otoparkında yakalandı.
Trafik polisleri yaptıkları kontrolde söz konusu aracın sürücüsünün alkollü olduğunu tespit etti.
Yapılan kontrollerin ardından aracının bağlanacağını öğrenen sürücü O.C., “Ağabey ehliyetimi alın ama arabayı men etmeyin. Bak benim ehliyetimi alın ama ayaklarına kapanayım ne olur arabayı men etmeyin" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.
Sürücünün itirazları cezaya engel olmadı ve yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülürken, otomobil ise yediemin otoparkına konuldu.
YASAL UYARI
TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TEKIRDAĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.