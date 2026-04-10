Fırından çıkan yangın mutfağı sardı
10.04.2026 15:42
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.
Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Kaya Sokak'ta bulunan bir apartmanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı.
Yangının mutfak bölümünde başladığı ifade edilirken fırından elektrik arızası kaynaklı kıvılcım yükseldi. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler mutfakta çıkan ufak çaplı yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü.
