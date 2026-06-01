Gaz kokusu diye ihbar ettiler, gerçek çok farklı çıktı
01.06.2026 10:52
Yaşlı adamın cansız bedeni morga kaldırıldı. Foto: Arşiv
Tekirdağ'da komşuların gaz kokusu ihbarı üzerine apartman dairesine giren ekipler, yaşlı bir adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki bir apartmanda acı bir olay yaşandı.
Komşuların, gaz kokusu hissettiği ve apartman sakini Sabri Kın'dan (70) haber alınamadığı ekiplere bildirildi.
Sabri Kın'ın yalnız yaşadığı evde girildi ve yaşlı adam koltukta hareketsiz vaziyette bulundu. Kın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Sabri Kın'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili konuşan bir komşusu, yaşlı adamı son olarak yaklaşık 5 gün önce gördüklerini belirtti.
