İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yaralı
20.01.2026 11:35
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpıştı. Kazada 19 kişi yaralandı.
Hükümet Caddesi üzerinde sabah saatlerinde Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan R.S.'nin kullandığı işçi servisi ile Halk Eğitim Merkezi istikametine giden Ü.Ş.'nin kullandığı işçi servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle servislerde bulunan işçiler yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından her iki serviste bulunan toplam 19 yaralı, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
