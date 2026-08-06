Kadın kıyafetleri giydirip şantaj yaptılar. 6 kişi tutuklandı
06.08.2026 13:50
Jandarma 6 kişiyi tutukladı.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişiye kadın kıyafeti giydirerek şantaj yaptıkları ve görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir şahsa şantaj yaparak kadın kıyafetleri giydiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan 6 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi İkizgöl mevkiinde bulunan ormanlık alana Ö.A. isimli şahsı götürerek kadın kıyafeti giydiren ve şantaj yapan Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. isimli şahıslar jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.
5 Ağustos Çarşamba günü Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edilen şahıslar tutuklandı.
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