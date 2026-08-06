Kadın kıyafetleri giydirip şantaj yaptılar. 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişiye kadın kıyafeti giydirerek şantaj yaptıkları ve görüntülerini sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Kapaklı ilçesi Pınarça Mahallesi İkizgöl mevkiinde bulunan ormanlık alana Ö.A. isimli şahsı götürerek kadın kıyafeti giydiren ve şantaj yapan Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. isimli şahıslar jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde bir şahsa şantaj yaparak kadın kıyafetleri giydiren ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaşan 6 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

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