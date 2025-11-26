Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi yakalandı

Tekirdağ'da bir sosyal medya platformu üzerinden yapılan canlı yayında bir kişi Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalıştı.

U.Ç. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı ve koordineli bir çalışmayla tespit edilip gözaltına alındı.

U.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.