Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi yakalandı
26.11.2025 10:18
İHA
Tekirdağ'da sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalışan kişi, polis tarafından yakalandı.
Tekirdağ'da bir sosyal medya platformu üzerinden yapılan canlı yayında bir kişi Kur'an-ı Kerim'i ve Türk bayrağını yakmaya çalıştı.
U.Ç. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı ve koordineli bir çalışmayla tespit edilip gözaltına alındı.
U.Ç. hakkında soruşturma başlatıldı.
YASAL UYARI
