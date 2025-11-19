Marmara'da lodos etkili oluyor

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

