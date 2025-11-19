Marmara'da lodos etkili oluyor
19.11.2025 14:26
AA
Marmara Denizi'nde günlerdir etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Marmara Denizi'nde lodos etkili oluyor.
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 6 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte poyrazın etkisinin cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor.
