Okul servisi motosiklete çarptı, 2 yaralı
06.03.2026 09:11
Tekirdağ'da okul servisi ve motosiklet çarpıştı.
Tekirdağ'da okul servisi ve motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaki yolcu yaralanırken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kaza, Çorlu'ya bağlı Hürriyet mahallesi Cemevi yakınlarında yaşandı.
Cemevi yönünde hareket eden, O.T. idaresindeki motosiklet, bağlantı yolundan caddeye dönüş yapan okul servisini görerek manevra yaptı.
Sürüklenen motosikletin servis minibüsüne çarpmasıyla, savrulan motosiklet sürücüsü O.T. ve arkasında bulunan Z.A. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücü ve yaralının durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici yardımıyla kaldırılarak Yedi Emin otoparkına konuldu.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
