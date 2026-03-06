Okul servisi motosiklete çarptı, 2 yaralı

Tekirdağ'da okul servisi ve motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaki yolcu yaralanırken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kazanın ardından kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici yardımıyla kaldırılarak Yedi Emin otoparkına konuldu.

Tedavi altına alınan sürücü ve yaralının durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Cemevi yönünde hareket eden, O.T. idaresindeki motosiklet , bağlantı yolundan caddeye dönüş yapan okul servisini görerek manevra yaptı.



