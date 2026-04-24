Polisin dikkati hayat kurtardı

17 Nisan 2025'te Tekirdağ 'da Çorlu Hükümet Konağı önünde yürüyen bir kadın sara nöbeti geçirdi. Bu sırada kaymakamlıkta görevli polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, sendeleyerek yürüyen kadının rahatsızlandığını anlayıp yanına gitti.

İyidoğan yere yığılmak üzere olan genç kadını son anda kolundan tutarak olası kafa yaralanması veya travma geçirmesine engel oldu.

Kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.