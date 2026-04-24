Polisin dikkati hayat kurtardı
24.04.2026 08:18
Polis memurunun davranışı çevredekilerin takdirini topladı.
Tekirdağ'da polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, Çorlu Hükümet Konağı önünde sara nöbeti geçiren kadını fark ederek kara yaralanması veya travma geçirmesine engel oldu.
17 Nisan 2025'te Tekirdağ'da Çorlu Hükümet Konağı önünde yürüyen bir kadın sara nöbeti geçirdi. Bu sırada kaymakamlıkta görevli polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, sendeleyerek yürüyen kadının rahatsızlandığını anlayıp yanına gitti.
İyidoğan yere yığılmak üzere olan genç kadını son anda kolundan tutarak olası kafa yaralanması veya travma geçirmesine engel oldu.
Kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
