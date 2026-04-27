Randevusuz muayene etmeyen doktora saldırı

Tekirdağ 'da iddiaya göre Ç.K. isimli kişi, hastasıyla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gitti.

Randevusuz muayene için ısrar ettiği ileri sürülen Ç.K. ile Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Uzmanı Dr. Selami Ulaş tartıştı.

İkili arasındaki sözlü tartışma sırasında Ç.K, Ulaş'ı dövdü. Diğer sağlık çalışanları, olaya müdahale edip durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ç.K. olay yerinden ayrıldı.

Darp raporu alan doktor tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüpheli Ç.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi'nden yapılan açıklamada, görev yapan doktorun hasta yakını tarafından dövülerek, hakaret ve şiddete maruz kalması kınandı.