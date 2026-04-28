Sefa'nın cansız bedeni bulundu
28.04.2026 16:47
Sefa Kılıç 13 gündür aranıyordu.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaybolan 29 yaşındaki Sefa Kılıç'ın Kırklareli'nin Vize ilçesinde denizde cansız bedeni bulundu.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 13 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Aile kayıp ihbarında bulundu.
Jandarma ekipleri, Kılıç'ın otomobilini Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde buldu.
Arama çalışmaları bölgede yoğunlaştırıldı. 13 günün ardından Sefa Kılıç'ın cansız bedeni denizde bulundu.
Kılıç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
