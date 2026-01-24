Seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü. Canını zor kurtardı
Sürücü üzerinden atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu
Tekirdağ Çorlu'da seyir halindeki motosiklet bir anda alev topuna döndü.
Kemalettin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çeşme Durağı yakınlarında motosiklet alev topuna döndü.
Sürücü ise apar topar motosikletten atlayarak yanmaktan saniyelerle kurtuldu.
Çevredeki esnafın durumu fark etmesi üzerine yangın tüpleriyle müdahale edildi. Yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
