Seyir halindeki otomobil yandı. Araçtaki 5 kişi son anda kurtuldu

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yoğun duman nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yangında yaralanan olmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek otomobilde bulunan 4 kişiyle birlikte hızla dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Şehir Hastanesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünden Tekirdağ istikametine seyreden E.D. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

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