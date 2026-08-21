Tekirdağ açıklarında yunuslar bir tekneye eşlik etti
21.08.2026 09:05
Vatandaşlar yunusları telefonlarına kaydetti.
Denize açılan Tekirdağ'lılar, teknelerinin yanında yüzen yunuslarla karşılaştı. Bir süre tekneyle yarışan yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Marmara Denizi'nde akşam saatlerinde tekneyle açılan vatandaşlar, Tekirdağ açıklarında yunuslarla karşılaştı.
Teknenin çevresinde beliren yunuslar, bir süre teknenin hızına ayak uydurarak ilerledi. Zaman zaman suyun üzerine çıkan yunuslar, ardından yeniden dalarak gözden kayboldu.
Teknenin önünde ve yanında yüzen yunusların hareketleri, yolculuk yapan vatandaşlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir süre tekneye eşlik eden yunuslar daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
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