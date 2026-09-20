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Tekirdağ merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu. 8 şüpheli tutuklandı

20.09.2026 13:21

Tekirdağ merkezli 4 ilde organize suç örgütü operasyonu. 8 şüpheli tutuklandı
IHA

Emniyet ekiplerinin Tekirdağ genelinde suçun önlenmesi ve suç unsurlarının ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaları sürdüyor.

İHA
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Tekirdağ'da iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri ve ikamet kurşunlama olaylarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen organize suç yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

 

Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu bulunan 8 şahıs ile gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

 

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 16 ayrı suç eylemiyle bağlantıları tespit edildi. Operasyonlarda suç unsuru niteliğinde çeşitli materyallerin ele geçirildiği bildirildi.

 

Adli işlemlerin ardından 8 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

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