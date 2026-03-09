Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda beş tutuklama
Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda beş şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan beş şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'da Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde G.Ö. isimli kişinin sosyal medyadan almak istediği maket döküm araçla ilgili 583 bin 422 lira dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.
Olayın aydınlatılmasına yönelik Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık iki ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu 9 şüphelinin kimlikleri belirlendi.
Şüphelilerin hesap hareketlerinde 2 milyar 677 milyon 702 bin işlem hacmi tespit edildi.
Adana, Mersin, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa'da adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sekiz şüpheliyi gözaltına aldı. Bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden beşi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
