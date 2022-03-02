Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Tekirdağ'da ardışık arama yaptıkları tespit edilen 10 FETÖ şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Düzenlenen operasyonla aktif görevde 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve bir aşçı olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.



